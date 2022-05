​Około 92 proc. podatników, mieszkańców Wielkopolski przekazało swoje PIT-y drogą elektroniczną - poinformowała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska. Coraz większą popularnością cieszy się usługa Twój e-PIT - dodała.

Jak zaznaczyła, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, w całej Polsce niemal 20 mln dokumentów zostało przekazanych fiskusowi drogą elektroniczną, a 1,9 mln z nich to PIT-y Wielkopolan.

Rzeczniczka poinformowała, że w regionie coraz większą popularnością cieszy się usługa Twój e-PIT - prawie połowa wszystkich wielkopolskich PIT-ów została rozliczona za pomocą tego narzędzia.

To szybka, wygodna i bezpieczna metoda rozliczenia - nasz PIT jest automatycznie generowany, co sprawia, że dla sporej części podatników rozliczenie ogranicza się do kilku kliknięć. Było to możliwe dzięki obsłudze blisko 2,3 mln informacji od pracodawców (PIT-11) - podkreśliła Małgorzata Spychała-Szuszczyńska. Wyjaśniła, że dzięki temu narzędziu nie sposób również zapomnieć o złożeniu deklaracji.

Wszystkie wstępnie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38, których podatnicy nie zatwierdzili samodzielnie, z upływem 2 maja zostały automatycznie zaakceptowane i przesłane do urzędów skarbowych. W Wielkopolsce takie automatycznie rozliczone e-PITy stanowiły ponad jedną czwartą wszystkich złożonych zeznań - podała.

Małgorzata Spychała-Szuszczyńska poinformowała też, że dzięki stale rozwijanym narzędziom elektronicznym, coraz szybciej obsługiwane są też zwroty podatku. Część tego procesu odbywa się automatycznie, dzięki czemu podatnicy otrzymują pieniądze już nawet w ciągu kilku dni od złożenia zeznania.

Klienci mogą też sprawdzać na bieżąco status zwrotu swojego podatku na stronie podatki.gov.pl. Personalizacja danych w e-Urzędzie Skarbowym sprawia, że zalogowany użytkownik ma dostęp do przeznaczonych dla niego informacji i usług.