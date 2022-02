Ponad 760 zgłoszeń wpłynęło w ostatnich godzinach do wielkopolskich strażaków w związku z silnym wiatrem. Straż pożarna interweniuje w całym regionie, nie ma osób poszkodowanych.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jak poinformował w czwartek oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, zgłoszenia dotyczyły m.in. powalonych drzew, uszkodzonych budynków, zerwanych linii energetycznych.



Informacje o zdarzeniach spływają z całej Wielkopolski, stosunkowo najmniej zgłoszeń dotyczy Poznania. Kulminacja zdarzeń związanych z silnym wiatrem w regionie nastąpiła ok. godz. 3.00. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.



Rzecznik prasowy spółki Enea Operator Mateusz Gościniak poinformował PAP w czwartek, że na skutek awarii bez prądu jest ok. 55 tys. odbiorców w regionie. Największy problem jest w okolicach Wrześni.



Awarie i brak prądu dotyczą też odbiorców we wschodniej i południowej części regionu, obsługiwanej przez spółkę Energa Operator.