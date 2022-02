​Niż Dudley przechodzi nad Polską. Ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązują już w województwie dolnośląskim. Wiatr może sięgać nawet ponad 120 kilometrów na godzinę.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował dzisiaj, że w związku z silnym wiatrem w całej Polsce wydane zostaną ostrzeżenia. O pogodowych problemach informowało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które do wszystkich osób w kraju wysłało wiadomość ostrzegającą.

Od godz. 17 w środę go godz. 1 w nocy w czwartek w województwie dolnośląskim obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. IMGW prognozuje w regionie wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h. W porywach może on jednak sięgać 120 km/h.

Najsilniejsze porywy wiatru są prognozowane w drugiej połowie nocy i jutro w dzień. W nocy oraz w dzień są prognozowane również burze.

W najbliższych godzinach ostrzeżenia trzeciego stopnia przed silnym wiatrem będą także obowiązywały w Zachodniopomorskiem (od północy), na Ziemi Lubuskiej (od 1 w nocy) oraz w Wielkopolsce bez wschodnich powiatów (od 3 w nocy).