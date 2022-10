Nowo utworzone Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Oglądu Monitoringu Wizyjnego, właśnie rozpoczęło prace. Podgląd wszystkich kamer z miasta będzie teraz w jednym pomieszczeniu.

Obecnie w Poznaniu znajdują się 1162 kamery monitoringu miejskiego. Docelowo do końca roku ich liczba ma wzrosnąć do ok. 1250.

Jeszcze w 2009 roku w Poznaniu było 135 kamer. To wtedy podjęto decyzję o utworzeniu w Straży Miejskiej Miasta Poznania jednostki do monitorowania przestrzeni, z wykorzystaniem kamer miejskich. Rok później uruchomiono w 6 komisariatach policji, małe centra oglądu. Od tego momentu liczba kamer w mieście wzrosła niemal o 1000%. Monitoring rozmieszczany jest nie tylko w Śródmieściu, ale także na obrzeżach, takich jak Krzesiny, Krzyżowniki, Dębiec czy Świerczewo.

"Rocznie zgłaszanych jest ok. 8 tysięcy zdarzeń wykrytych przez operatorów monitoringu. Większa liczba kamer nie powoduje wzrostu zgłoszeń, wręcz przeciwnie. Obecność monitoringu odstrasza potencjalnych przestępców" - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania





Do systemu monitoringu dostęp ma około 400 użytkowników. Są to pracownicy Straży Miejskiej, Policji, ZDM, MPK, CZK, Straży Granicznej, ABW, BKPiRM, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Komendy Miejskiej PSP.

Nowe Zintegrowane Centrum Oglądu Monitoringu Wizyjnego będzie funkcjonować całodobowo w systemie pracy zmianowej.

W nowo otwartym Centrum zlokalizowano 16 stanowisk wizyjnych, przy których pracownicy całodobowo monitorują bezpieczeństwo na ulicach Poznania.

Poznań plasuje się na drugim miejscu pod względem liczby kamer mieście. Więcej znajduje się jedynie w Warszawie.