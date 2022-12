Tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych sięga 1223 roku, kiedy to św. Franciszek zbudował pierwszy żłobek upamiętniający narodziny Jezusa. Od dziesięcioleci poznańscy franciszkanie budują szopkę, którą co roku podziwiają mieszkańcy miasta. Tegoroczna ma 30 metrów głębokości i 16 metrów wysokości - to jedna z największych szopek w Europie.