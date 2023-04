Mieszkańcy Poznania mogą dziś spodziewać się wzmożonej aktywności służb m.in. policji i straży pożarnej, które będą prowadzić działania w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń "Wolf-Ram-23". Ich scenariuszu przewiduje wystąpienie ataku terrorystycznego - podała policja.

Antyterroryści - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało we wtorek alert do mieszkańców Łodzi i Poznania ostrzegający przed planowanymi ćwiczeniami antyterrorystycznymi policji. "Możliwe utrudnienia w komunikacji. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb" - podano w rozesłanym komunikacie.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział, że we wtorek na terenie Poznania zostaną przeprowadzone ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem "Wolf-Ram-23". Celem tych działań jest doskonalenie umiejętności służb i reakcji na potencjalne zagrożenia i wystąpienie sytuacji kryzysowej oraz współpraca służb - powiedział.

Dopytywany podkreślił, że na razie nie wiadomo, jaki będzie przebieg poznańskich ćwiczeń. Scenariusz tych ćwiczeń przewiduje wystąpienie sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego - zaznaczył.

Działania w ramach "Wolf-Ram-23" rozpoczęły się w poniedziałek ok. godz. 19 na dwóch stacjach warszawskiego metra. Funkcjonariusze biorący udział w ćwiczeniach ich scenariusz poznają w ostatniej chwili.

Ćwiczenia "Wolf-Ram-23" organizuje Komenda Główna Policji przy współpracy z Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia FBI. Działania w ramach akcji będą prowadzone do środy w całym kraju.