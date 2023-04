We wtorek, 18 kwietnia, podziemna ulica Hasa w Nowym Centrum Łodzi zostanie zamknięta. Wszystko z powodu ćwiczeń antyterrorystycznych z udziałem policji i amerykańskiego FBI.

/ lodz.pl /

Na terenie Łodzi odbywają się ćwiczenia dowódczo-sztabowe z zakresu reagowania kryzysowego pod kryptonimem „Wolf- Ram-23”. Organizatorem ćwiczeń jest Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W związku z tym ulica Hasa będzie zamknięta we wtorek w godz. 4.00-18.00

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało we wtorek alert do mieszkańców Łodzi, ale także Poznania ostrzegający przed planowanymi ćwiczeniami antyterrorystycznymi policji.





"W związku z planowanymi na dziś ćwiczeniami, do odbiorców na terenie Łodzi i Poznania rozesłano Alert RCB. Możliwe utrudnienia w komunikacji. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb" - podało we wtorek na Twitterze RCB.