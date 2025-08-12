Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w jedną noc uszkodził co najmniej 18 samochodów zaparkowanych w rejonie osiedla Piastowskiego w Poznaniu. Szybka reakcja funkcjonariuszy była możliwa dzięki świadkowi, który pomógł w zatrzymaniu 28-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia.

Mężczyzna w ciągu jednej nocy zniszczył 18 aut / Policja Wielkopolska /

W nocy z soboty na niedzielę policjanci otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna w rejonie osiedla Piastowskiego w Poznaniu niszczy zaparkowane samochody.

Sprawca miał przy pomocy metalowej pałki uderzać w karoserie, reflektory oraz lusterka losowo napotkanych aut.

Na miejscu udali się funkcjonariusze, którzy ustalili, że faktycznie odpowiada on za uszkodzenie co najmniej 18 samochodów.

Pojazdy miały pourywane lusterka, zbite reflektory, wgniecenia karoserii oraz liczne zarysowania. Straty wciąż są szacowane.

/ Policja /

28-letni obywatel Ukrainy odpowie za zniszczenie mienia, za co grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci, którzy prowadzą dochodzenie w tej sprawie, dotarli do większości właścicieli uszkodzonych aut.

Apelują jednocześnie do pozostałych osób, których samochód mógł zostać zniszczony o zgłaszanie tej informacji policjantom z poznańskiego Nowego Miasta pod numerem telefonu 47 77 123 11.