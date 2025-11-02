Około 200 ogromnych form parmezanu padło łupem złodziei w znanej serowarni w prowincji Bolonia we Włoszech. Wartość zrabowanego sera oszacowano na ponad 100 tysięcy euro. Włoskie służby prowadzą intensywne śledztwo w sprawie tej zuchwałej kradzieży.

Zuchwała kradzież parmezanu w Emilii-Romanii / Shutterstock

Do tej zuchwałej kradzieży doszło w gminie Castel D’Aiano, gdzie znajduje się renomowana serowarnia specjalizująca się w produkcji Parmigiano Reggiano.

Grupa złodziei, według lokalnych mediów wyspecjalizowana w kradzieżach tego typu produktów, weszła wieczorem do pustego magazynu, w którym leżakowały 42-kilogramowe formy sera.

Monitoring zarejestrował, jak przestępcy przez sześć godzin systematycznie wywozili ciężkie formy na platformach na kółkach, a następnie ładowali je do dwóch samochodów.

Sytuacja bez precedensu

W sumie wynieśli około 200 form, których wartość przekracza 100 tysięcy euro.



Prezes zakładu, Dario Zappoli, nie kryje zaskoczenia i rozgoryczenia całą sytuacją. W ciągu 60-letniej historii naszej firmy nie zdarzyło się wcześniej nic podobnego - podkreślił.

Jak dodał, złodzieje ukradli ser o dużej wartości, wybierając wyłącznie te formy, które już długo leżakowały. Wiedzieli dokładnie, co robią - zaznaczył Zappoli.



Sprawą zajmuje się miejscowy oddział karabinierów. Śledczy analizują nagrania z monitoringu i sprawdzają możliwe tropy prowadzące do sprawców.

Jak wskazują eksperci, kradzieże parmezanu nie są we Włoszech rzadkością, jednak tak duża skala zdarzenia budzi ogromne poruszenie w regionie słynącym z produkcji tego cenionego na całym świecie sera.

Parmigiano Reggiano to jeden z najbardziej rozpoznawalnych włoskich produktów spożywczych.