W jednej z poznańskich szkół podstawowych doszło do zatrucia salmonellą. Do szpitala trafiło czworo uczniów. Sanepid przeprowadził kontrolę, ale jej wyniki nie są jeszcze znane.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska powiedziała, że we wtorek sanepid został powiadomiony o sprawie przez dyrekcję jednej z poznańskich podstawówek. Czworo dzieci jest hospitalizowanych z powodu zatrucia salmonellą - powiedziała.

Dodała, że do szpitala trafiły dzieci z klas od I do III. Dzieci korzystały ze stołówki szkolnej, ale na razie jesteśmy w trakcie dochodzenia i ustalenia, gdzie mogło dojść do zatrucia. Prowadzimy również wywiady epidemiologiczne z rodzicami i dziećmi, pytamy o to, co jeszcze mogły jeść i gdzie przebywać - zaznaczyła.

Staszewska powiedziała, że w środę sanepid przeprowadził kontrolę w szkole. Jej wyniki są teraz analizowane - podkreśliła. Poinformowała, że osoby pracujące w szkolnej kuchni otrzymały skierowania na badania.