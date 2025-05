Pyrkon to jeden z największych festiwali fantastyki w Europie. To będzie już 23. jego edycja. Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 13-15 czerwca, a my już teraz mamy dla Was bilety. W artykule poniżej dowiesz się, jak je zdobyć.

Pyrkon — Fantastyczne Miejsce Spotkań / foto: Pyrkon/materiały prasowe

Poznań stolicą fantastyki. Trwa Pyrkon 2023 [ZDJĘCIA] W dniach 13-15 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie Pyrkon 2025. Pyrkon to jeden z największych w Europie festiwali fantastyki, na którym każdy miłośnik gier, filmów, komiksów czy literatury poczuje, że znalazł swój skrawek nieba. To 52 godziny nieprzerwanej zabawy, czasu spędzonego na prelekcjach wybranych z ponad półtora tysiąca punktów programu, graniu w gry, oglądaniu wystaw i fantastycznych wiosek oraz spotkaniach z twórcami fantastyki z całego świata! Wideo youtube Dlaczego warto być na Pyrkonie? Festiwal posiada bogatą tradycję. W 2024 roku wybrało go ponad 58 000 osób. W 2025 roku będzie miała miejsce już XXIII edycja. Pyrkon to miejsce pełne różnorodności - dziesiątki sal wypełnionych warsztatami, wykładami i wystawami, spektakle teatralne, koncerty, pokazy, a także prestiżowy konkurs cosplay - Maskarada - który od lat jest doskonałym show uwielbianym przez uczestników Festiwalu. To również miejsce, w którym można spotkać ulubionych autorów książek, twórców gier, komiksów, RPG, influencerów i aktorów. Na Pyrkonie każdy można zostać czarodziejem, Harrym Potterem, Supermanem, Yennefer, księżniczką Leią czy nawet Pikachu. Wideo youtube Jakie atrakcje zapewnia Pyrkon? 150 000 m2 powierzchni (tyle, co niemal 21 boisk piłkarskich) z dziesiątkami sal prelekcyjnych wypełnionych atrakcjami.

Ponad 2000 punktów programu.

Ponad 300 wystawców z biżuterią, figurkami, grami, ubraniami, gadżetami, rękodziełami i innymi fantastycznymi przedmiotami.

Spotkania z niesamowitymi gośćmi! W ciągu ostatnich lat Pyrkon odwiedzili innymi: Peter Watts, David Weber, Mark Rein Hagen, John Wick, John Layman, Shane Lacy Hensley, Ted Chaing, Jacek Dukaj, Eoin O’Doherty, Graham Masterton, Jarosław Grzędowicz, Dmitry Glukhovsky, Tad Williams, Sandy Petersen, Cameron Stewart, Olga Gromyko, Charles Stross, Lauren Beukes, Nathaniel Buzolic, Timo Vuorensola, Felicia Day, Stan Sakai i Christopher Judge, Rebbeca F. Kuang, Samantha Shannon, Edward James Olmos, Victoria Schwab, Tom Wlaschiha czy Victor Dorobantu.

Olbrzymi, otwarty całą dobę Games Room, w którym za darmo możecie wypożyczyć setki planszówek, a także nauczyć się, jak grać.

Całą Strefę Gamingu z konsolami, turniejami, setkami starszych i całkowicie nowych tytułów.

Fantastyczne wioski, w których można obejrzeć stroje, wziąć udział w aktywnościach rodem z historii oraz zrobić niezwykłe pamiątkowe zdjęcia.

Wystawy tworzone zarówno przez początkujących, jak i znanych w środowisku fantastycznym artystów.

Koncerty na Sali Ziemi i Scenie Plenerowej, pokazy filmowe nocnym kinie plenerowym, spotkania i sesje Q&A z gwiazdami fantastyki.

Całodobową Strefę RPG z dziesiątkami sesji rpg prowadzonymi przez Dyżurnych Mistrzów Gry.

W pełni bezpieczną Strefę Dziecięcą z rejestrowanymi wejściami i wyjściami, w którym znajdziecie atrakcje dla najmłodszych Pyrkonowiczów oraz Świetlicę Fantastyczną, gdzie można zostawić dziecko pod opieką doświadczonych opiekunów i animatorów.

Maskaradę - wielki konkurs cosplay, podczas którego można zobaczyć kostiumy i występy najlepszych cosplayerów.