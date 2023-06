W Poznaniu rozpoczął się dziś festiwal fantastyki Pyrkon 2023. Na uczestników czeka blisko 1400 punktów wydarzeń. Wśród nich są między innymi spotkania z pisarzami, aktorami oraz twórcami gier.

To będzie fantastyczny weekend w Poznaniu. Na festiwal fantastyki Pyrkon zjechali się fani z całego kraju. Wielu z nich, jak co roku, przygotowało specjalne kostiumy - cosplaye. Są elfy, wiedźmini, piraci i nie tylko.

W tym roku przebrałem się za Odyna, rok temu byłem Jezusem, a za rok, by podtrzymać boski klimat, to kto wie? Może Zeus - mówi jeden z uczestników.

To jest niesamowita impreza. Nie byłem tu kilka lat i teraz widzę, co straciłem. Tutaj wraca się jak do domu. Fantastyczne przeżycie - dodaje jeden z uczestników, który do Poznania przyjechał z Warszawy.

Moc atrakcji na Pyrkonie

Spotkania z pisarzami, aktorami, twórcami gier i wiele innych atrakcji czeka na odwiedzających w ten weekend Międzynarodowe Targi Poznańskie. Festiwal fantastyki Pyrkon trwa tam do niedzieli. To przede wszystkim fantastyczne miejsce spotkań - mówi Mateusz Cholewa z biura prasowego festiwalu.

Mamy kilka stref tematycznych. Będą aktorzy z "Gry o Tron" i "Wednesday". Gościem jest Maciej Musiał, znany m.in. z netflixowego "Wiedźmina". W sumie to blisko 1400 wydarzeń. Trzeba dobrze zaplanować sobie czas, by wziąć udział choć w części z nich - dodaje Cholewa.