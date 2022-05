​12 sztuk broni oraz ponad 6 kg prochu strzelniczego odkryli poznańscy policjanci w mieszkaniu 55-latka, który podczas wtorkowej interwencji służb wyjął czarnoprochowy rewolwer i próbował zwrócić go w stronę funkcjonariuszy. Mężczyzna został obezwładniony.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej policji przekazała, że do niebezpiecznej sytuacji związanej z posiadaniem broni czarnoprochowej doszło po tym, jak funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie mieszkającym w bloku przy ul. Nad Potokiem w Poznaniu. Z informacji przekazanych policjantom wynikało, że od miesiąca nie wychodzi on z domu. Wcześniej miał leczyć się psychiatrycznie, miał też myśli samobójcze - wskazała.

Policjanci i ratownicy medyczni weszli w towarzystwie członka rodziny 55-latka do jego mieszkania. Mężczyzna początkowo zachowywał się spokojnie, jednak kontakt z nim był utrudniony: nie odpowiadał na pytania i nie reagował na polecenia policjantów. Po wstępnym badaniu ratownicy medyczni uznali, że 55-latek powinien trafić do szpitala.

W trakcie przygotowywania pacjenta do wyniesienia z mieszkania do karetki, nagle wyjął on spod poduszki rewolwer. Usiłował skierować go w kierunku policjantów oraz ratowników medycznych. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów 55-latek został natychmiast obezwładniony. Rewolwer został mu odebrany z rąk - opisała Mróz.

Policja

Mężczyzna miał przy sobie broń czarnoprochową. Po incydencie, w trakcie przeszukania mieszkania 55-latka funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 12 sztuk różnych typów broni, głównie czarnoprochowej, a także kilka egzemplarzy broni gazowej i sygnałowej oraz około 6,5 kg prochu strzelniczego.

Mróz przekazała, że w tej sprawie funkcjonariusze prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratora. Brana jest pod uwagę czynna napaść na funkcjonariuszy, nielegalne posiadanie broni gazowej, amunicji oraz materiałów wybuchowych. Jak się okazało, 55-latek już wcześniej był notowany za posiadanie broni bez zezwolenia - wskazała policjantka.

Mężczyzna został zatrzymany i obecnie przebywa w szpitalu na obserwacji. Po opinii lekarskiej dotyczącej jego stanu zdrowia, śledczy mają podjąć dalsze kroki w jego sprawie.

Inne zdarzenia z użyciem broni

8 maja w Poznaniu 32-letni napastnik postrzelił z broni czarnoprochowej próbującego go wylegitymować funkcjonariusza. Interweniujący policjanci w odpowiedzi użyli broni służbowej. Postrzelony w nogi i rękę napastnik został obezwładniony.

17 maja w miejscowości Gorzewo (pow. obornicki, woj. wielkopolskie) uciekający przed kontrolą drogową 53-letni mężczyzna postrzelił z broni czarnoprochowej dwóch policjantów drogówki. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem - napastnik zginął na miejscu.