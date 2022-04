Od poniedziałku ukraińscy uchodźcy starający się o nadanie numeru PESEL w Poznaniu będą obsługiwani jedynie w punkcie na terenie Galerii Malta - poinformował poznański magistrat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według danych magistratu do czwartku w Poznaniu numer PESEL otrzymało 23 644 obywateli Ukrainy, a na wizytę w urzędzie czekało 2,3 tys. osób. Od początku kwietnia uchodźcy byli obsługiwani zarówno w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Libelta, jak i dodatkowym punkcie uruchomionym w Galerii Malta.



Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania Bartosz Pelczarski wskazał, że coraz mniej uchodźców stara się o przyznanie numeru PESEL.



Obecnie wizyty umawiane są z dnia na dzień. Dlatego zdecydowaliśmy, że od poniedziałku, 25 kwietnia, PESEL-e będą wydawane tylko w Galerii Malta. Równocześnie w budynku przy ul. Libelta 16/20 wydłużyliśmy godziny przyjmowania osób, które chcą załatwić sprawy związane z wyrobieniem dowodu osobistego. Przez trzy tygodnie urzędnicy będą obsługiwać tych klientów w godz. 7-19 - opisał.

Kilkanaście stanowisk dla obywateli Ukrainy

W działającym od 4 kwietnia punkcie na terenie Galerii Malta obywatele Ukrainy są obsługiwani przy 15. stanowiskach, działających od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21. Dodatkowe stanowiska zlokalizowane w centrum handlowym pozwoliły urzędnikom na obsługę większej liczby obywateli Ukrainy i szybsze dopełnienie formalności - zaznaczono w komunikacie magistratu.



Obywatele Ukrainy, którzy chcą otrzymać PESEL muszą najpierw zarezerwować wizytę, np. na stronie www.poznan.pl lub telefonicznie za pośrednictwem miejskiej infolinii Poznań Kontakt pod numerem: 61 646 33 44.



Rejestrujący się uchodźcy muszą podać swój adres mailowy lub numer telefonu oraz datę urodzenia. Dla każdej dorosłej osoby należy dokonać osobnej rezerwacji. Pojedyncza rezerwacja umożliwia osobie dorosłej wyrobienie nr PESEL dla maksymalnie dwójki dzieci.

Darmowe zdjęcia - również tylko w Galerii Malta

W związku z przeniesieniem całości obsługi uchodźców do Galerii Malta, dotychczasowe punkty fotograficzne przestaną wykonywać bezpłatne zdjęcia dla obywateli Ukrainy. Taką darmową usługę będzie prowadzić jedynie zakład fotograficzny zlokalizowany bezpośrednio w punkcie wydawania numerów PESEL w galerii.



Wnioski o wydanie PESEL są dostępne w językach polskim, ukraińskim i rosyjskim, jednak nie można ich wypełniać cyrylicą. Do punktu obsługi obywatele Ukrainy powinni zabrać ze sobą: paszport, paszport wewnętrzny lub dowód osobisty albo inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku dzieci może to być akt urodzenia. Dokumentów tych nie trzeba tłumaczyć na język polski.