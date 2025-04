Pożar na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego policji wybuchł w weekend w Poznaniu (woj. wielkopolskie). Zapaliły się budynki nad Jeziorem Kierskim.

O zdarzeniu pisał m.in. portal Głos Wielkopolski.

W pożarze, który wybuchł w sobotni wieczór, ucierpiały dwa budynki dawnego ośrodka. Jeden spłonął w całości, a drugi częściowo.

Strażacy walczyli z ogniem także na przylegających do ośrodka łąkach i nieużytkach, gdzie paliły się trawy.

Do akcji, która trwała do niedzieli nad ranem, wysłano 12 zastępów straży pożarnej, a łączna powierzchnia objęta pożarem wyniosła ok. 150 mkw.

Głos Wielkopolski przypomina, że były ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy policji, w którym pojawił się ogień, pochodzi z czasów PRL-u i niegdyś miał status luksusowego.

Obiektem zarządzają Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.