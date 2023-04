Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z podpaleniem składowiska opon w Koninie. Dogaszanie składowiska opon w wielkopolskim Koninie potrwa jeszcze kilka dni - mówią pracujący na miejscu strażacy w RMF FM. Pożar przy ulicy Marantowskiej wybuchł w sobotę o świcie, czarny dym było widać z wielu kilometrów. Ogień udało się zdusić po ponad 10 godzinach walki.

Pożar składowiska opon w Koninie, dogaszanie może potrwać kilka dni / KG PSP / PAP

Policja w Koninie potwierdziła, że zatrzymano jedną osobę. Po szczegółowe informacje policjanci odsyłają do prokuratury.

Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, jeszcze w nocy, gdy ponad 200 strażaków walczyło z pożarem, policjanci mieli pojawić się na pogorzelisku z zatrzymanym mężczyzną.

W trakcie wizji lokalnej miał on wskazać miejsca, w których podłożył ogień.

Na działce bezpośrednio przylegającej do składowiska, znajduje się terminal przeładunkowy węgla. To teren oświetlony i monitorowany, co pomogło śledczym w ustaleniu osoby, która może mieć związek z podpaleniem.

Kłęby dymu widziane z wielu kilometrów

Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru, który zgłoszono wczoraj po godzinie 4 rano.

Ostatecznie zajął 2500 metrów kwadratowych, na których składowane są opony, i nadal miejscowo, co jakiś czas pojawiają się zarzewia ognia. W akcji gaśniczej brało udział prawie 50 zastępów strażackich, czyli około 200 ratowników.

Kilkudziesięciu strażaków wciąż jest na miejscu. Koparkami, których użyczyło pobliskie przedsiębiorstwo, przekopują stosy śmieci i spalonych opon, by dotrzeć do zalegającego żaru.

Koniński magistrat w sobotę rano zaapelował w mediach społecznościowych do mieszkańców m.in. Zatorza i osób, które mieszkają w pobliżu składowiska, o nieotwieranie okien, ze względu na unoszące się nad okolicą opary i gęsty dym.

Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.