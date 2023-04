Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież biżuterii w sklepie jubilerskim. Policjanci zauważyli 40-latka jak wsiadał do autobusu. Po wylegitymowaniu okazało się, że to ta sama osoba, którą nagrały kamery w chwili przestępstwa.

Mężczyzna podejrzany o kradzież bizuterii / Policja Warszawa / Policja

Do kradzieży doszło na początku lutego tego roku. Nieznany jeszcze wtedy sprawca, wykorzystując nieuwagę ekspedientki ukradł podczas prezentacji biżuterii złotą broszę o wartości blisko 2000 złotych. Moment przestępstwa zarejestrowała kamera zamontowana w sklepie.

Kamery zarejestrowały moment kradzieży biżuterii Policja

Kiedy informacja o kradzieży trafiła do policjantów, wszystkie patrole otrzymały wizerunek osoby podejrzewanej o to przestępstwo. Mężczyznę rozpoznali policjanci ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego. Kryminalni wsiedli wraz z 40-latkiem do autobusu i w nim potwierdzili tożsamość mężczyzny sprawdzając dokumenty, które miał przy sobie.

40-latek usłyszał już zarzut kradzieży, za to co zrobił zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.