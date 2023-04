Strażacy opanowali w sobotnie popołudnie pożar składowiska opon w Koninie (Wielkopolskie). Trwa akcja dogaszania, w której bierze udział około 50 strażackich zastępów. Nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktokolwiek ucierpiał, nie stwierdzono też zagrożenia dla mieszkańców.

Pożar składowiska opon w Koninie / Piotr Gorzkiewicz / Gorąca Linia RMF FM

Przy ulicy Marantowskiej w Koninie (woj. wielkopolskie) płonęło składowisko opon. Na zdjęciach i nagraniach nadesłanych na Gorącą Linię RMF FM widać gęsty, czarny dym unoszący się nad miastem.Straż pożarna zgłoszenie o pożarze otrzymała o godzinie 4:18.

Jak przekazali nam strażacy, do pożaru doszło w strefie przemysłowej, gdzie znajdują się siedziby firm i magazyny.

Przed godz. 17 oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Koninie st. kpt. Sebastian Andrzejewski przekazał PAP, że strażacy opanowali pożar składowiska. Trwa dogaszanie, a ono może potrwać do nocy, do poniedziałku do rana, a nawet dwa-trzy dni - ocenił.

Co prawda nie było zagrożenia dla okolicznych mieszkańców czy zabudowań, ale ogniem objęty był obszar o powierzchni ok. 2500 metrów kwadratowych, na którym składowane były opony. Stosy zgromadzonych opon mają kilka metrów wysokości.

Walka z ogniem trwa od kilkanastu godzin:

Cały czas mocno się pali. Walczymy z tym pożarem, ale obrócił nam się kierunek wiatru, przez co musieliśmy zmienić stanowiska, z których podajemy wodę - przekazał RMF FM st. kpt. Sebastian Andrzejewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Na miejscu pracowało ok. 230 strażaków. Do pomocy w akcji gaśniczej ściągnięto dodatkowe zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Patrząc na pożary, które miały miejsce w innych powiatach, to koledzy byli na miejscu nieraz kilka dni. Najważniejsze, żebyśmy (ten pożar) opanowali, a dogaszanie będzie dla nas łatwiejsze - dodał st. kpt. Sebastian Andrzejewski.

Koniński magistrat w sobotę rano zaapelował w mediach społecznościowych do mieszkańców m.in. Zatorza i osób, które mieszkają w pobliżu składowiska, o nieotwieranie okien, ze względu na unoszące się nad okolicą opary i gęsty dym.

Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.