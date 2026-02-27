Wysoki standard wykończenia, dbałość o detale i poczucie prywatności tworzą warunki do komfortowego życia. Choć lokalizacja pozostaje istotna, jeszcze większe znaczenie ma otoczenie. Bliskość natury, harmonia i unikalny charakter miejsca, w którym każdy z nas chciałby mieszkać. W takich założeniach powstało kameralne osiedle Harmony Antoninek, łączące wygodę życia w mieście z dostępem do natury i miejskich udogodnień na wyciągnięcie ręki.

/ Materiały prasowe

Harmony Antoninek to unikalne osiedle mieszkaniowe, które łączy nowoczesną architekturę z kojącą bliskością przyrody. Kameralny charakter inwestycji, starannie dobrane rozwiązania oraz wysoki standard wykończenia sprawiają, że codzienność staje się przyjemnością, a mieszkanie azylem.

Po prawie 40 latach na rynku nieruchomości doskonale znamy i rozumiemy potrzeby osób poszukujących mieszkań. Dziś bardziej niż kiedykolwiek liczy się spokój, cisza i komfort, rozumiany również jako wysoka jakość wykończenia, która na lata zapewnia mieszkańcom bezproblemowe użytkowanie - mówi Paweł Michalski, Wiceprezes Grupy Agrobex, odpowiedzialnej za realizację Harmony Antoninek.

/ Materiały prasowe

Przestrzeń zaprojektowana z myślą o mieszkańcach

Inwestycja składa się z jednego, eleganckiego budynku o trzech kondygnacjach, mieszczącego 35 mieszkań. Przemyślane rozwiązania architektoniczne sprawiają, że osiedle jest funkcjonalne, harmonijne i pełne starannie dobranych detali.

Teren osiedla jest zamknięty, a automatyczna brama zapewnia mieszkańcom prywatność i wygodę, jednocześnie podnosząc poczucie bezpieczeństwa. Każde mieszkanie wyposażono w kolorowy wideodomofon, co dodatkowo wzmacnia poczucie kontroli i ochrony.

Na tarasach i balkonach zastosowano trwałą i estetyczną deskę kompozytową, a przy oknach zamontowano rolety elektryczne, gwarantujące komfort i prywatność. Ściany lokali są wyszpachlowane i pomalowane na biało, gotowe do indywidualnej aranżacji.

Ogrody na parterach wyłożono trawą z rolki, tworząc przestrzeń do wypoczynku w otoczeniu zieleni. Dodatkowo dla wygody mieszkańców przygotowano zadaszoną wiatę i stojak na rowery, upraszczając codzienne życie na osiedlu Harmony Antoninek.

Osiedle stanowi kwintesencję naszych dotychczasowych realizacji, łącząc najlepsze praktyki w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. To spójny, starannie zrealizowany projekt, oparty na wysokiej jakości materiałach. Lokale zostały wykończone tak, by maksymalnie skrócić czas przygotowania do wprowadzenia się, co pozwala mieszkańcom szybciej cieszyć się komfortem wymarzonego miejsca - dodaje Paweł Michalski.

Wideo youtube

Po pierwsze: odpowiedzialność

Dodatkowo w ramach projektu powstanie chodnik łączący ul. Świętej Kingi z ul. Dobromiły, ułatwiający codzienne przemieszczanie się i integrujący osiedle z okoliczną infrastrukturą.

Każde mieszkanie zostało zaprojektowane tak, aby życie w nim było wygodne i przyjemne. Przestronne tarasy, prywatne ogródki na parterze czy rolety elektryczne to elementy, które zwiększają komfort mieszkańców. Dodatkowo winda, oświetlenie balkonów i tarasów sprawiają, że codzienność staje się prostsza i przyjemniejsza.

W tym projekcie chodzi o to, by nawet drobne elementy codziennego życia jak taras, rower czy chodnik, były przemyślane i ułatwiały życie mieszkańcom. Nasze osiedle to nowy wymiar miejskiego stylu życia, z dużym ukłonem w stronę natury - dodaje Michalski.

Miejsce do życia

Harmony Antoninek to więcej niż mieszkania. To przemyślana przestrzeń życiowa, w której nowoczesność współgra z naturą, a spokój i komfort codziennego życia jest standardem. Przytulne osiedle, starannie dobrane rozwiązania i wyjątkowa dbałość o detale sprawiają, że to miejsce, w którym można odpocząć, w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu.

/ Materiały prasowe