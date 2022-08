W podpoznańskim Nadleśnictwie Babki studenci z Polski i zza granicy stworzyli dostępną dla każdego drewnianą platformę widokową. Niezwykły leśny mebel powstał w ramach kolejnych warsztatów Mood for Wood.

Platforma leśna zbudowana w ramach warsztatów Mood for Wood / Archiwum RDLP w Poznaniu / Materiały prasowe

Mood for Wood to międzynarodowe warsztaty projektowe dla studentów oraz młodych projektantów. Warsztaty są okazją do wymiany doświadczeń i realizacji najbardziej szalonych pomysłów.

Podczas warsztatów studenci z pomocą uznanych architektów, projektantów oraz doświadczonych stolarzy z całego świata, projektują oraz samodzielnie wykonują meble miejskie przeznaczone do użytku dla lokalnych społeczności.

To właśnie etap projektowania - przy pomocy narzędzi partycypacyjnych - wyróżnia projekt Mood for Wood spośród podobnych warsztatów studenckich. Uczestnicy nie tylko realizują samodzielnie meble, ale decydują także całkowicie o ich formie. Dostosowują projekt do konkretnej lokalizacji, spotykają się z użytkownikami przestrzeni, by poznać ich potrzeby oraz problemy danego miejsca. Aby zrealizować projekt, zobligowani są do uzyskania akceptacji swoich pomysłów u odbiorców. Następnie na podstawie opracowanego kosztorysu składają zamówienie na określone materiały, z których własnoręcznie budują drewniane meble lub instalacje- mówi jedna z koordynatorek projektu Mood for Wood, Maria Dondajewska.

Studenci podczas warsztatów Mood for Wood / Archiwum RDLP w Poznaniu / Materiały prasowe

Zakończyła się 10. edycja projektu

Tegoroczna 10. edycja projektu pod hasłem "Let’s play" odbyła się w Poznaniu w dniach 21.07 - 1.08.2022. Jej uczestnikami byli studenci i młodzi projektanci z Polski, Niemiec, Czech oraz Francji.

W ramach ich działań powstało 5 mebli miejskich odpowiadających na potrzeby mieszkańców.

Cztery meble dedykowane różnym aktywnością plastycznym i muzycznym powstały w Ogrodzie Jordanowskim nr 1 w Poznaniu (Dzieciniec pod Słońcem).

Już po raz drugi mam okazję brać udział w tych wyjątkowych warsztatach w Polsce. Na co dzień studiuję architekturę na Uniwersytecie w niemieckim Cottbus. Uważam, że to wskazane przez leśników miejsce jest idealne, o czym świadczą odwiedzający nas podczas budowy mieszkańcy-informuje Edi student 4 roku architektury z Uniwerystetu w Cottbus.

Była to już trzecia z kolei odsłona projektu we współpracy z nadleśnictwami poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Pierwsza instalacja powstała w Radojewie (Nadleśnictwo Łopuchówko) i utworzyła bramę wejściową na Kokoryczowe Wzgórze. W zeszłym roku uczestnicy warsztatów zbudowali punkt obserwacji ptaków na Kobylimpolu (Nadleśnictwo Babki), niedaleko dobrze znanego poznaniakom Stawu Browarnego.