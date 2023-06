Młodzież z całej Wielkopolski przez ostatni rok szkolny działała na rzecz świadomego dawstwa narządów. We wtorek organizatorzy akcji, a także eksperci i patroni honorowi kampanii "Drugie życie" nagrodzili szkoły, które najbardziej zaangażowały się w promowanie idei transplantacji.

Jak podkreślili organizatorzy akcji, liczba zmarłych dawców narządów w 2020 oraz 2021 roku była podobna i wynosiła niespełna 400 osób. Statystyki za rok 2022 są nieco wyższe - rzeczywistymi dawcami zostało 445 osób (dane: Poltransplant). To dzięki nim większa liczba pacjentów dostała szansę na nowe, lepsze życie - od 2020 roku liczba przeszczepień od dawców zmarłych sukcesywnie rośnie - podano.

Prof. Maciej Głyda, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej, który od pierwszej edycji kampanii kieruje zespołem lekarzy transplantologów, wspierających "Drugie życie" podkreślił we wtorek, że niestety, nadal nie wróciliśmy do poziomu przeszczepień narządów sprzed pandemii Covid-19.

Jako lekarza transplantologa cieszy mnie fakt, że jest lepiej, jednak oczywiste jest, że chcielibyśmy uratować jak największą liczbę osób czekających na transplantację, a jest ich niemal dwa tysiące. W naszym regionie szczególnie niepokoi wiele odmów pobrania organów do transplantacji - spotykam się relatywnie często z negatywnym nastawieniem do dawstwa narządów. Bez edukacji i kampanii społecznych będzie tylko gorzej. Wierzę jednak, że wspólnymi działaniami mamy szansę wygrać z mitami i brakiem świadomości na temat idei transplantacji. Tym bardziej doceniam wszystkie działania młodzieży, które są nieocenionym wsparciem dla nas lekarzy, ale także dla naszych pacjentów - podkreślił, cytowany w komunikacie, prof. Maciej Głyda.

Kampania społeczna "Drugie życie" odbyła się w Wielkopolsce po raz 15. Najbardziej kreatywne, zaangażowane i konsekwentne w działaniach promujących transplantację szkoły otrzymały miano laureatów akcji oraz czek charytatywny o wartości 2000 zł każdy, ufundowany przez: Wojewodę Wielkopolskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz organizatora, Fresenius Medical Care Polska.

Laureatami 15. edycji kampanii Drugie życie zostali: Zespół Szkół Technicznych w Kole, Zespół Szkół Gastronomicznych w Poznaniu, oraz Zespół Szkół Budowlanych w Pile. Przyznano także wyróżnienia, które otrzymały: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie, oraz I Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej. Specjalną nagrodę dla wszystkich wyróżnionych szkół przekazał także poznański ośrodek telewizji polskiej TVP3 Poznań.

W ramach tegorocznej edycji przyznano także Nagrodę specjalną dla: Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Milenium w Gnieźnie. Z kolei Nagroda specjalna dla nauczycieli koordynujących działania młodzieży trafiła do: Wiesławy Bruch, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium w Gnieźnie; Doroty Pilarskiej, Zespół Szkół w Ostrzeszowie; Anny Pawlak i Piotra Jóźwiaka, Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni; Pauliny Dutkowskiej, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Gościem specjalnym wtorkowego wydarzenia był m.in. prof. Rajmund Michalski, pracownik Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN z Zabrza, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki, patron honorowy kampanii "Drugie życie", a jednocześnie pacjent po przeszczepieniu.

Jak mówił, miałem 29 lat i roczną córeczkę, kiedy dowiedziałem się, że moje nerki nie funkcjonują poprawnie. To było trudne doświadczenie - młody człowiek, który założył rodzinę, jest u progu kariery naukowej, nagle dowiaduje się, że jest chory - kłębuszkowe przewlekłe zapalenie nerek. Nie poddałem się, choć było ciężko.

Przez długi czas żyłem z tą chorobą, przyjmując odpowiednie leki i równocześnie rozwijając karierę naukową. Sytuacja skomplikowała się w 2011 roku, kiedy moje nerki przestały działać - zostałem skierowany na dializę. W pewnym sensie byłem szczęściarzem - w latach 90-tych XX wieku ludzie powyżej 50 lat byli "skazani na śmierć" z braku dostępności dializ. W latach 70-tych było to jeszcze bardziej restrykcyjne, bo dotyczyło osób powyżej 22 lat. Dzisiaj leczenie nerkozastępcze jest dostępne dla wszystkich, którzy tego potrzebują - dodał.

Profesor wskazał, że kilka dni przed 50-tymi urodzinami otrzymał telefon - a następnego dnia był już po transplantacji. Dzięki temu mogę dziś tu być i gratulować młodzieży podjętych w kampanii działań. Pamiętajmy, że postęp medycyny jest bardzo ważny, ale my, biorcy swoje życie zawdzięczamy konkretnym ludziom - zaznaczył.

Gościem specjalnym wtorkowego wydarzenia była także Edyta Kmiecik, matka dawcy, którego organy dały nowe życie czterem osobom. Mój syn, po pięknie ukończonych studiach politechnicznych, pracował w Szwajcarii. Marzył, by pozostały po nim imponujące mosty i budynki. Poślizgnął się na schodach, uderzył potylicą o podłogę. Kolejne badania pokazywały, jak jego mózg obumierał. Choć nadzieja na jego ozdrowienia tliła się we mnie cały czas, a lekarze robili, co w ich mocy, sama zainicjowałam rozmowę na temat przekazania jego organów do transplantacji - mówiła.

Przypomniałam sobie, jak kiedyś, zupełnym przypadkiem, poruszyłam z nim ten temat, a on wyraził jednoznacznie swoją opinię - był na tak. Myślałam o innych mamach, których dzieci chorują, czekają na narządy, chciałam znaleźć sens w tej tragedii. Dziś, dzięki niemu, żyją 4 osoby. Dostaję anonimowe listy z kliniki w Szwajcarii od biorców - odpowiadam na nie. Śmierć mojego syna była dla nich nowym początkiem - dodała.

Pierwsza edycja kampanii wystartowała w roku szkolnym 2008/2009 w Wielkopolsce. Od tamtej pory do akcji promującej rozmowę o oświadczeniach woli i świadomym dawstwie narządów przystąpiło 8 kolejnych województw (małopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie i podkarpackie). Około 450 tysięcy zaangażowanych w kampanię uczniów z ponad 950 szkół średnich rozdało 1 500 000 oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji. Od 2010 roku kampania "Drugie życie" w Wielkopolsce i Małopolsce jest częścią uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej "Partnerstwa dla Transplantacji" - ogólnopolskiego programu rozwoju przeszczepiania narządów. W każdej edycji kampanii patronują najważniejsze instytucje państwowe, regionalne oraz organizacje i stowarzyszenia wspierające transplantacje.