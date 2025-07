22-latek zginął na miejscu - to tragiczny finał wypadku, do którego doszło w nocy z wtorku na środę w rejonie S5 w Fałkowie w Wielkopolsce. Młody mężczyzna - kierując bmw - uderzył w krawężnik, wjechał do rowu, wyjechał z niego, przejechał przez rondo i wpadł do kolejnego rowu.

Śmiertelny wypadek w Fałkowie / KPP Gniezno / Policja Służby poinformowały, że do tragedii doszło w nocy z wtorku na środę w rejonie ronda prowadzącego na S5 w Fałkowie w Wielkopolsce. 22-letni mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego zginął w wypadku. Jak wstępnie ustaliła policja, na prostym odcinku drogi powiatowej 22-latek siedzący za kółkiem bmw, uderzył w krawężnik, wjechał do rowu, wyjechał z niego, przejechał przez rondo i wjechał do kolejnego rowu. / KPP Gniezno / Policja Pomimo reanimacji podjętej przez policjantów i strażaków, nie zdołano przywrócić czynności życiowych młodego mężczyzny. Przez kilka godzin na miejscu - pod nadzorem prokuratora - pracowali policjanci, a ruch w rejonie ronda był zablokowany. / KPP Gniezno / Policja