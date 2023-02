Poznańska straż miejska wystawiła w ubiegłym roku ponad 40 tysięcy mandatów za złe parkowanie. Założono też ponad 13 tysięcy blokad, a w większości przypadków wystawiono 100-złotowe mandaty. Zdaniem komendanta poznańskiej straży miejskiej, kwota takiego mandatu powinna być trzykrotnie wyższa.

Czy mandaty za złe parkowanie powinny być wyższe? Pomysł podwyżki przedstawił komendant poznańskiej straży miejskiej Waldemar Matuszewski. W ubiegłym roku strażnicy ze stolicy Wielkopolski wystawili ponad 40 tysięcy mandatów kierowcom, którzy parkowali swoje samochody w niewłaściwym miejscu. Sto złotych - to kara za takie zachowanie. Zdaniem komendanta, ta kwota jest za niska i powinna być trzykrotnie wyższa.

Wielu kierowców, delikatnie mówiąc, lekceważy to miejsce, że tu nie wolno parkować, to będzie tylko 100 złotych, ale są też oczywiście osoby, dla których 100 złotych to jest duża kwota, więc to jest dwutorowe myślenie. Moim zdaniem jednak te kwoty powinny się zwiększyć, może odstraszą - tak, jak przy przekroczeniu prędkości, jak kwoty się zwiększyły, to policja i ITD mają mniej problemów, jeśli chodzi o przekraczanie prędkości, zwłaszcza w Poznaniu. Więc może w przypadku parkowania ta sytuacja też by taka była - mówi komendant poznańskiej straży miejskiej.

W ubiegłym roku strażnicy wystawili mandaty na łączną kwotę ponad 6,34 mln złotych. To kwota o 700 tysięcy złotych wyższa niż rok wcześniej i absolutny rekord.

Pomysł zwiększenia kar dla źle parkujących kierowców spotkał się z aprobatą władz Poznania i to one podejmą decyzję o tym, czy do rządu skierowane zostanie pismo z prośbą o podwyższenie opłat.