Zakup nowego mieszkania wiąże się z dużymi kosztami i formalnościami. W natłoku spraw łatwo przeoczyć moment, w którym trzeba pomyśleć o jego ubezpieczeniu. Tymczasem wykupienie polisy jeszcze przed przeprowadzką może uchronić Cię przed poważnymi stratami. Sprawdź, kiedy naprawdę zaczynasz odpowiadać za mieszkanie od dewelopera i co powinno znaleźć się w polisie.

/ Materiały prasowe

Mieszkanie od dewelopera - kiedy przejmujesz odpowiedzialność?

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera to moment, w którym formalnie kończy się etap budowy. Deweloper przekazuje Ci klucze i razem sprawdzacie stan lokalu. To czas, aby zwrócić uwagę na ewentualne usterki - np. nieszczelne okna czy niedziałające gniazdka. Taki przegląd warto wykonać z fachowcem. Pełna odpowiedzialność przechodzi na Ciebie najczęściej w momencie podpisania aktu notarialnego. To wtedy stajesz się właścicielem mieszkania.

Po odbiorze deweloper wciąż odpowiada za wady, które nie zostały zgłoszone lub ujawnią się później. Masz na to 5 lat. Jednak odpowiedzialność za szkody losowe (np. zalanie, pożar) może już wtedy leżeć po Twojej stronie - szczególnie jeśli masz dostęp do mieszkania i zaczynasz je urządzać.

Co się stanie, gdy do szkody dojdzie po odbiorze mieszkania od dewelopera, ale jeszcze przed przeprowadzką? Na przykład - pęknie rura w łazience, a woda zaleje sąsiadów. Jeśli nie masz ubezpieczenia, za wszystko zapłacisz z własnej kieszeni.



Gdzie kupić ubezpieczenie i co sprawdzić w polisie?

Ubezpieczenie mieszkania możesz kupić u agenta, przez bank albo online. Każdy kanał ma swoje plusy - agent doradzi Ci konkretną ofertę, a bank zaproponuje ubezpieczenie razem z kredytem. W Internecie szybko i bez wychodzenia z domu poznasz szczegóły polisy dopasowanej do Twoich potrzeb. W tym celu warto skorzystać wygodnego narzędzia, jakim jest ubezpieczenia mieszkania kalkulator.

Zanim podpiszesz umowę, przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Sprawdź wyłączenia odpowiedzialności - czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Uważnie przeczytaj też limity - np. maksymalną kwotę, jaką możesz otrzymać za dane zdarzenie.

Zakres polisy dobierz do tego, w jakim stanie jest Twoje mieszkanie. Jeśli lokal jest w stanie deweloperskim - wystarczy ochrona murów i elementów stałych. Gdy wniesiesz meble i sprzęt - dodaj ochronę ruchomości. Nie zapomnij o OC - to kluczowy element, który zabezpiecza Cię przed kosztami szkód wyrządzonych innym.