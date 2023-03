24-letni Marcin W., podejrzany o zabicie w środę dwóch osób w Wielkopolsce, nie przyznaje się do zarzutów. Jak poinformowała prokuratura, na ciele 22-letniego mężczyzny znaleziono 45 ciosów nożem, a na zwłokach 45-letniej kobiety – 10 ciosów.

Doprowadzenie Marcin W. do prokuratury / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Mamy do czynienia z osobą, której poczytalność budzi wątpliwość - mówił na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak. 24-letni Marcin W. nie przyznał się do zarzutu podwójnego zabójstwa. Powiedział, że leczył się psychiatrycznie i zażywał narkotyki.

Prokurator podkreślał, że nie wiadomo, jaka była motywacja mężczyzny i co dalej planował. Podejrzany znał te osoby, to nie były przypadkowe osoby. Oczywiście badamy kwestię motywu tego mężczyzny. Jest to utrudnione, ponieważ on żadnych oświadczeń w tym zakresie nie składał. Przyjmujemy, że mogło chodzić o kwestię urojonej, niespełnionej miłości - mówił prokurator Łukasz Wawrzyniak. Chodzi o urojone uczucie wobec siostry zabitego 22-latka. Kobieta jest za granicą, na razie jej nie przesłuchano.

Poszukiwany sam zgłosił się na policję

Do obu zbrodni doszło w środę. Najpierw w Muchocinie strażacy gaszący pożar mieszkania znaleźli w środku ciało 22-letniego mężczyzny, grafika komputerowego pracującego w drukarni. Obrażenia na ciele wskazywały, że jest on ofiarą zabójstwa. Sprawca prawdopodobnie podpalił mieszkanie, aby zatrzeć ślady. Według ustaleń funkcjonariuszy 24-latek zabrał samochód należący do ofiary i uciekł z miejsca przestępstwa.

Według śledczych ten sam mężczyzna miał potem zabić 45-letnią kobietę w jej mieszkaniu w Międzychodzie. Ofiara była kucharką w szkolnej stołówce.

Po dokonaniu obydwu zabójstw 24-latek porzucił skradziony samochód niedaleko Międzychodu i uciekł do lasu. Szukano go przez dobę. Wczoraj wieczorem sam zgłosił się do komendy w Międzychodzie.