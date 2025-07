Dzięki swojej postawie i wytrwałości w dążeniu do celu już w zeszłym roku zdobył uznanie wielu internautów. 85-letni Józef Peruga z Kalisza podjął w tym roku kolejną próbę zdania matury i był najstarszą osobą, która mierzyła się z egzaminami. Wiadomo już, jak mu poszło.

Józef Peruga / Tomasz Wojtasik / PAP

W 2024 r., gdy pierwszy raz podchodził do matury, Józef Peruga nie zdał egzaminów pisemnych, ale zaliczył ustne.



W tym roku senior przystąpił tylko do części pisemnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Rzemieślniczej w Kaliszu.

Nie zdałem w tym roku ani z polskiego, ani z matematyki, ani z języka niemieckiego - przyznał senior, cytowany przez "Super Express".

Józef Peruga zaczął myśleć o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości kilka lat temu. Wtedy maturę zdał jego ponad 60-letni znajomy. To zainspirowało seniora do podjęcia takiej próby.

W tym roku w jednej ze szkół w Jeleniej Górze do matury podchodził także wnuk Józefa Perugi. Wiadomo, że przekroczył wymagany próg i zdał.

Czy za rok Józef Peruga kolejny raz podejdzie do matury? W rozmowie z "SE" zasugerował, że mógłby to zrobić w innym mieście.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów.

Józef Peruga urodził się w okolicach Turku (woj. wielkopolskie). W czasie wojny, jako dziecko, był więźniem niemieckiego obozu. Mieszkał w różnych regionach kraju. Od ponad 20 lat jest kaliszaninem.

Przez lata Józef Peruga pracował jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych, autobusów i ciężarówek.