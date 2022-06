Parowóz Lowa 26004 z Wyrzyskiej Kolei Powiatowej w Białośliwiu w najbliższy weekend ponownie pojawi się na trasie Maltanki. W sobotę i niedzielę kolejka kursuje co pół godziny, od 10.00 do 18.30. Parowóz będzie odjeżdżał o pełnych godzinach ze stacji Maltanka, a 30 minut później - ze stacji Zwierzyniec.

/ MPK Poznań /

Lowa nr 26004 został wyprodukowany w 1951 roku, w Zakładach Karla Marxa w Babelsbergu. Służył w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych PKP, a później w Żwirowni w Mirosławiu Ujskim. Po zakończeniu eksploatacji został ustawiony na stacji w Białośliwiu jako pomnik techniki. W latach 2015-2019 został gruntownie wyremontowany i po trwającym ponad 35 lat postoju, w 2019 roku został przywrócony do ruchu jako jedyny tego typu w Polsce.

Parowóz już kilka razy obsługiwał pociągi na poznańskiej Maltance, także podczas ubiegłotygodniowych obchodów 50-lecia Kolejki Parkowej Maltanka. W najbliższą sobotę i niedzielę (25 i 26 czerwca 2022) znów pociągnie wagoniki z pasażerami.

Kolej Wyrzyska, gdzie na co dzień stacjonuje Lowa, to jedna z najstarszych kolei wąskotorowych na terenie dzisiejszej Wielkopolski. Pierwsze odcinki linii kolejowych otwarto w 1895 roku. Sieć dawnych Bydgosko-Wyrzyskich Kolei Wąskotorowych sięgała nawet 300 kilometrów. Można było odwiedzić między innymi Wysokę i Łobżenicę, a nawet dojechać do podbydgoskiego Koronowa.

Ruch pociągów ustał całkowicie w 1994 roku, a następnie rozpoczął się trudny okres odbudowy kolejki, w którym główną rolę odegrało Towarzystwo Wyrzyskiej Kolei Powiatowej oraz Powiat Pilski - dzięki temu zaangażowaniu można dzisiaj korzystać z przejazdów turystycznych realizowanych w każdą niedzielę zabytkowym taborem.