Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wyszedł na przeciw swoim studentom. Władze uczelni zainstalowały fotele do karmienia niemowląt i przewijaki w niektórych swoich obiektach. Mają wesprzeć studentów łączących zdobywanie wyższego wykształcenia z rolą rodzica. Z foteli odseparowujących od otoczenia mogą też korzystać osoby nadwrażliwe - informuje biuro prasowe uczelni.

Fotel dla karmiącej piersią matki / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu /

"Coraz częściej w przestrzeniach uniwersyteckich przebywają studenci i studentki, którzy łączą zdobywanie wyższego wykształcenia z rolą rodzica. Stworzenie na uczelni warunków wspierających równoczesne pełnienie obu tych funkcji to potrzeba, na którą wskazywały m.in. wyniki badania z zakresu równego traktowania w miejscu pracy i nauki. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu odpowiada na te potrzeby poprzez zaproponowanie miejsc przystosowanych dla rodziców z małymi dziećmi" - poinformowała uczelnia.

Kupione zostały przewijaki naścienne i wyciszające fotele mogące służyć do karmienia. Przewijaki są na parterze głównego budynku uniwersytetu. Zamontowano je w przestronnych kabinach w toalecie damskiej i męskiej.

Przewijaki zostały zamontowane w męskich i damskich toaletach / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wprowadzenie tych udogodnień pokazuje, że uniwersytet dba nie tylko o rozwój intelektualny, ale również o codzienne potrzeby swojej społeczności akademickiej - poinformowała kierowniczka Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Karolina Salis-Maciejewska.

Z myślą o studentkach-rodzicach w Collegium Maximum i w Biocentrum stanęły specjalne fotele do karmienia niemowląt. Wraz z dotychczas zaaranżowanymi strefami relaksu tworzą one przytulne, zaciszne miejsca, by na dłuższą chwilę odseparować się od dźwięków otoczenia, wyciszyć siebie lub małe dziecko - powiedziała Salis-Maciejewska.

Fotele do karmienia niemowląt mogą posłużyć jako miejsce wyciszenia / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uczelnia podkreśliła, że z foteli mogą także korzystać osoby nadwrażliwe, które potrzebują momentu wyciszenia i odseparowania od zgiełku uczelnianego życia. "To czynnik istotny dla zachowania zdrowia psychicznego studentów i jasny sygnał, że uczelnia staje się miejscem otwartym i dostosowanym do różnorodności potrzeb swojej społeczności" - podał uniwersytet.

Pieniądze na stworzenie warunków do studiowania dla rodziców małych dzieci pozyskano w ramach projektu "Doskonałość dydaktyczna uczelni".