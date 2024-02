Kinowa premiera bardzo oczekiwanej drugiej części "Diuny". Finał popularnego serialu "Rojst". I ogłoszenie nazwiska laureata Orła za osiągnięcia życia. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

W rolę Paula Atrydy ponownie wcielił się Timothee Chalamet / fot. kadry z filmu © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. /

"Rojst Millenium", czyli wielki finał

Wideo youtube

W ostatniej części trylogii "Rojst", fani serialu poznają odpowiedzi na wiele pytań, bo wiele zagadek zostanie rozwiązanych. Mamy przełom 1999 i 2000 roku. A w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem. A podczas urodzinowego bankietu, w Hotelu Centrum dochodzi do zabójstwa. Historia cofa się do lat sześćdziesiątych, bo tam jest klucz do kryminalnej zagadki. W serialu "Rojst Millenium" fani spotkają znanych im bohaterów, m.in Annę Jass (Magdalena Różczka), Witolda Wanycza (Andrzej Seweryn), Adama Miką (Łukasz Simlat), Piotra Zarzyckiego (Dawid Ogrodnik) oraz kierownika hotelu (Piotr Fronczewski). Ale pojawią się też nowi bohaterowie, do obsady dołączą m.in Janusz Gajos i Tomasz Schuchardt. Równie istotna w tym sezonie jest postać młodego kierownika hotelu u początków jego kariery, zagrana przez Filipa Pławiaka. Serial w reżyserii Jana Holoubka 28 lutego zadebiutuje na platformie Netflix. Piosenkę promującą ostatni sezon serialu nagrali Brodka i Jann. To nowa wersja przeboju "List" grupy Hey.

Wideo youtube

"Diuna 2" w kinach

Wideo youtube

Wyczekiwana kontynuacja nagrodzonej sześcioma Oscarami "Diuny" 29 lutego trafi do polskich kin. W obsadzie Timothee Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Lea Seydoux, Souheila Yacoub, Christopher Walken, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling oraz Javier Bardem. Film Denisa Villeneuve'a kontynuuje historię opowiedzianą w poprzedniej odsłonie tego cyklu i dopełni ekranizację powieści "Diuna" Franka Herberta.

/ fot. kadry z filmu © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. /

/ fot. kadry z filmu © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. /

/ fot. kadry z filmu © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. /

Orzeł za całokształt

Polskie Narody Filmowe - Orły - przyznawane są 20 kategoriach. O tym, kto w tym roku zdobędzie statuetkę za Osiągnięcia Życia, dowiemy się 29 lutego podczas oficjalnej konferencji prasowej. Najwięcej, bo aż 16 nominacji ma w tym roku film "Kos" w reżyserii Pawła Maślony. O nagrody w 13 kategoriach powalczy "Filip" w reżyserii Michała Kwiecińskiego oraz "Doppelgänger. Sobowtór" w reżyserii Jana Holoubka. "Zielona granica" Agnieszki Holland ma szansę na sześć statuetek, a napięć "Znachor" Michała Gazdy. O Orła dla Najlepszego Filmu rywalizować będą: "Chłopi", "Zielona granica", "Doppelgänger. Sobowtór", "Filip" i "Kos". Laureatów poznamy 4 marca podczas uroczystej 26. Gali Orłów.