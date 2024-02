Każdy, kto będzie posiadał danego dnia w transporcie GZM bilet średnio lub długookresony, czyli bilet co najmniej jednodniowy, będzie mógł korzystać z rowerów bezpłatnie przez godzinę dziennie. Plan zakłada, że projekt obejmie w przyszłości 31 gmin - przekazuje Łukasz Zych, rzecznik metropolii w rozmowie z reporterem RMF FM Anną Kropaczek.

Jedną z nowości prezentowanych przez Metrorower, porównaniu do poprzednich sieci, jest to, że rowerów nie trzeba wpinać do stojaków na stacjach. Wyposażono je w blokadę O-lock, otwierającą się automatycznie po wypożyczeniu. Aby zakończyć przejazd, należy zamknąć ją ręcznie. Rowery można zwracać także w wyznaczonych miejscach poza stacjami, ale wiąże się to z dodatkową opłatą.