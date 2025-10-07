Cały świat dowiedział się, że został noblistą - poza nim samym. W poniedziałek Komitet Noblowski nie był w stanie skontaktować się z Fredem Ramsdellem - jednym z trójki tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Ramsdell nie dowiedział się o zaszczycie, który go spotkał, bo naukowiec wspina się gdzieś po górach, prawdopodobnie w amerykańskim Idaho. W ramach tej wyprawy zdecydował się na cyfrowy detoks.

Tegorocznego Nobla w dziedzinie medycyny dostali Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi / Claudio Bresciani/TT / PAP/EPA

Komitet Noblowski nie zdołał w poniedziałek skontaktować się z jednym z trójki laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Fred Ramsdell uczestniczy obecnie w pieszej wyprawie "z dala od cywilizacji".

Kontaktu z nim nie mają nie tylko przedstawiciele komitetu. Także jego przyjaciel Jeffrey Bluestone nie był w stanie się do niego dodzwonić. Sam próbowałem się z nim skontaktować. Myślę, że może być na odludziu w Idaho - powiedział Bluestone agencji AFP.

Nobel dla strażników odporności

W poniedziałek Komitet Noblowski przy Instytucie Karolinskim w Sztokholmie ogłosił laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 2025. Tegoroczne wyróżnienie trafiło do Mary E. Brunkow z Instytutu Biologii Systemów w Seattle, Freda Ramsdella z firmy Sonoma Biotherapeutics w San Francisco oraz Shimona Sakaguchi z Uniwersytetu w Osace.

Ich badania dotyczyły tzw. obwodowej tolerancji immunologicznej. Rzuciły nowe światło na to, jak nasz układ odpornościowy chroni nas przed chorobami i równocześnie przed nami samymi.

O Noblu dowiedział się przez... domofon

To nie pierwszy raz, gdy są problemy ze skontaktowaniem się z laureatem Nagrody Nobla. W 2020 roku noblistami w dziedzinie ekonomii zostali Bob Wilson i Paul Milgrom. Kiedy telefon Boba Wilsona zadzwonił w środku nocy na Uniwersytecie Stanforda, wyłączył go. Komitet musiał zadzwonić do jego żony, by przekazać mu dobrą informację.

Później nie można było dodzwonić się także do Paula Milgroma. Wilson, który jest jego sąsiadem, musiał pójść i go obudzić. Radosną wiadomość przekazał mu przez domofon. Nagranie z kamery monitoringu Milgroma uchwyciło moment, w którym dowiedział się o zdobyciu Nobla. Tak, dostałem? Wow - odpowiedział zdziwiony.