Kontrolował każdy krok swojej żony, ograniczał jej kontakty z rodziną i znajomymi, a nawet śledził ją za pomocą specjalnej aplikacji zainstalowanej na jej telefonie. Policjanci z Siedlec zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad żoną oraz dziećmi. Został aresztowany na trzy miesiące.

Mężczyzna podejrzany jest o przemoc domową / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według ustaleń policji, dramat w rodzinie rozgrywał się od dłuższego czasu. 45-latek miał regularnie wyzywać i szarpać żonę, grozić jej i dzieciom pozbawieniem życia, a także stosować inne formy przemocy psychicznej. Kobieta była pod stałą kontrolą - mąż nie tylko śledził jej lokalizację przez aplikację, ale również założył podsłuch w jej miejscu pracy oraz w torebce. Ograniczał jej kontakty z bliskimi i znajomymi, kontrolując niemal każdy aspekt jej codziennego życia.

Przełom nastąpił, gdy rodzina kobiety zauważyła niepokojące sygnały i namówiła ją, by zgłosiła sprawę na policję. W trakcie pobytu kobiety w komendzie, mąż - dzięki aplikacji lokalizującej - zorientował się, gdzie przebywa żona i postanowił natychmiast przyjechać na miejsce.

Policjanci zareagowali błyskawicznie i zatrzymali 45-latka. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku - mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami.

Policja apeluje. Gdzie szukać pomocy?

Policja przypomina, że przemoc domowa to poważne przestępstwo, a osoby doświadczające przemocy mogą liczyć na wsparcie i ochronę. W przypadku podejrzenia, że komuś z naszych bliskich dzieje się krzywda, warto reagować i zgłaszać sprawę odpowiednim służbom.