40-latek ze Wschowy (woj. lubuskie) uciekał przed policyjnym radiowozem, mając nadzieję, że uniknie odpowiedzialności m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu. Gdy wywrócił się na jednej z posesji, zaczął uciekać na piechotę. Finał pościgu funkcjonariusze udokumentowali na filmie.

40-latek uciekał na skuterze przed policją, fot. Policja Lublin

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kandlewo (woj. lubuskie). Patrol zauważył kierującego motorowerem, który nie miał włączonych świateł mijania, a tor jazdy sugerował, że może być pod wpływem alkoholu.

Policjanci próbowali zatrzymać pojazd do kontroli, jednak mężczyzna zlekceważył ich polecenia i rozpoczął ucieczkę, wjeżdżając na drogę gruntową w kierunku Konradowa.

W końcu zjechał na podwórko jednej z posesji, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i wylądował na ziemi. Następnie próbował uciekać pieszo, jednak po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Długa lista wykroczeń

Po wylegitymowaniu okazało się, że 40-latek poruszał się motorowerem pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, miał blisko promil alkoholu w organizmie, a jego jednoślad nie posiadał tablicy rejestracyjnej, aktualnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia.

Mężczyzna odpowie teraz m.in. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, jazdę pod wpływem alkoholu oraz kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, przed którym stawał już wielokrotnie.

Policja udostępniła nagranie z pościgu: