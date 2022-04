Stary poznański dworzec PKP został udostępniony na rzecz pomocy uchodźcom. Ukraińcy będą mogli tam odpocząć po podróży, zjeść ciepły posiłek czy skorzystać z pomocy wolontariuszy.

Budynek starego dworca PKP w Poznaniu udostępniony na rzecz pomocy uchodźcom/ Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW), budynek starego dworca PKP w Poznaniu spełnia już wszystkie niezbędne wymagania. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami wydał zgodę w oparciu o decyzję Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na oddanie do użytku starej części dworca.

W budynku została wyznaczona m.in. strefa, w której osoby uciekające przed wojną z Ukrainy mogą odpocząć po podróży, a także otrzymać ciepły posiłek. Wyznaczone zostało także miejsce dla wolontariuszy, którzy będą mogli dzięki temu kontynuować działania w celu zapewnienia pomocy dla przybywających na poznański dworzec obywateli Ukrainy.

Do starej części dworca przeniesiony zostanie także punkt informacyjny, który dotychczas znajdował się w holu Dworca Głównego w Poznaniu. Ma to na celu ułatwienie przemieszczania się po dworcu obywatelom Ukrainy i zapewnienie niezbędnych informacji oraz pomocy w jednym miejscu.

Drugie życie nieczynnego budynku dworca

O udostępnienie budynku starego dworca Poznań Główny zabiegali m.in. wolontariusze pomagający uchodźcom. WUW przypomniał, że budynek przestał pełnić funkcje dworca kilka lat temu, więc ze względów bezpieczeństwa należało go na nowo przystosować do użytku, a także do tego, aby osoby uciekające przed wojną z Ukrainy mogły tam znaleźć miejsce do odpoczynku i regeneracji po podróży. Niezbędne było uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń oraz dopełnienie formalności.

Pod względem bezpieczeństwa osób tam przybywających spełnione zostały wszystkie niezbędne wymogi. Mam nadzieję, że ta przestrzeń będzie służyła obywatelom Ukrainy, ale również, że wolontariusze będą mogli od tej pory nieść pomoc Ukraińcom w przyjaznych przestrzeniach - podkreślił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas otwarcia budynku.

W przebieg prac zaangażowani byli przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji PKP oraz przedstawiciele wolontariuszy.