Pięć osób jest rannych po wypadku busa należącego do przedszkola w miejscowości Gulczewo w Wielkopolsce. W pojeździe były dzieci. Droga krajowa numer 15 między Wrześnią a Gnieznem jest zablokowana.

W czwartek o poranku w miejscowości Gulczewo w okolicach Wrześni w województwie wielkopolskim osobowy bus należący do przedszkola uderzył w drzewo.

Na miejscu pracuje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, są ambulansy, policja i strażacy. Ranni są transportowani do szpitali - powiedział RMF FM Jakub Nawrocki z Komendy Powiatowej PSP we Wrześni.

Pięć osób zostało rannych. Na razie nie wiadomo dokładnie, w jakim są stanie. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada ustalił, że pojazdem podróżowało troje dzieci (w wieku 5-7 lat) i dwoje dorosłych (kierowca i przedszkolanka). Przejazd był organizowany przez jedną ze szkół we Wrześni.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Droga krajowa numer 15 między Wrześnią a Gnieznem jest zablokowana.

