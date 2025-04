Do szpitala trafił 15-latek potrącony przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych w Miękowie w powiecie poznańskim (woj. wielkopolskie). Policja podaje, że chłopiec jechał na hulajnodze.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Policja wstępnie ustaliła, że gdy kierowca ciężarówki przepuścił pieszych i ruszał, na przejście wjechał 15-latek na hulajnodze. Kierowca nie zauważył go i potrącił chłopca.



Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To on zabrał 15-latka do szpitala.