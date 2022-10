14-letni chłopiec został zatrzymany w związku ze zdarzeniem, w wyniku którego jego ojciec doznał rany kłutej brzucha – powiedziała oficer prasowy ostrowskiej policji mł. asp. Małgorzata Michaś.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak dodała, nastolatek nie został jeszcze przesłuchany ze względu na jego zły stan psychofizyczny. Chłopiec obecnie przebywa w poznańskiej izbie dziecka. O jego losie będzie decydował sąd rodzinny - powiedziała policjantka.



Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 9 w kamienicy przy ul. Kościuszki w Ostrowie Wlkp. Podczas awantury domowej 42-latek został raniony nożem w brzuch przez nastoletniego syna.



Funkcjonariusze zastali w mieszkaniu nastoletniego chłopca i 42-letniego rannego mężczyznę - powiedziała Michaś.



Ojciec nastolatka nadal przebywa w szpitalu ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia - dodała oficer prasowy.