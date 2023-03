Nie jest zaskoczeniem, że policja boryka się z brakiem chętnych do pracy. Wolnych wakatów w każdym województwie jest dużo. Przejście z uczelni wyższej, do rangi uczelni akademickiej może sprawić, że studiowanie w Szczytnie będzie bardziej atrakcyjne. Na to na pewno liczą władze uczelni.

Projekt ustawy o zmianie nazw uczelni zakłada też zmianę nazwy obecnej Szkoły Głównej Straży Pożarnej na Akademię Pożarniczą.