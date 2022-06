Przesłuchany przez śledczych z prokuratury rejonowej w Szczytnie 25-letni mężczyzna, jeden z uczestników tragicznego wypadku, w którym zginęły trzy osoby, nie pamięta jak do niego doszło. Przyznał, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli pijani, w tym kierowca, który nie miał prawa jazdy.

Wypadek na drodze Szczytno- Witówko / KPP PSP Szczytno /

Do wypadku doszło w czwartek późnym wieczorem na lokalnej drodze w pobliżu miejscowości Sędańsk koło Szczytna w woj. warmińsko-mazurskim. Do rzeki Sawicy wpadła skoda fabia, którym podróżowały cztery osoby. Na miejscu zginęły trzy osoby w wieku od 22 do 31 lat. Dwie godziny po wypadku odnaleziony został mężczyzna. Był w szuwarach, 300 metrów od samochodu.

Z ustaleń prokuratury wnika, że auto prawdopodobnie jechało z prędkością ponad 100 km/h. Samochód zjechał z drogi przed mostem na rzece Sawicy, otarł się o betonową zabudowę i wpadł do wody. Świadkowie wezwali pomoc i wyciągnęli z tonącego pojazdu jedną z ofiar. Pozostałą dwójkę wydobyli strażacy, jednak nie udało się uratować ich życia.



Ocalały mężczyzna wydostał się z samochodu najprawdopodobniej przez wybitą tylną szybę. Jak zeznał nie pamięta, jak wydostał się z samochodu i znalazł się w szuwarach, kilkadziesiąt metrów dalej. Dzisiaj mają być znane wyniki sekcji zwłok ofiar.

W miejscu, w którym doszło do wypadku rzeka Sawica ma ok. 1-1,2 m. głębokości. Z mostu do lustra wody także jest około metra.