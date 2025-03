W olsztyńskiej straży miejskiej został powołany referat do spraw zwierząt. Zespół dziesięciu funkcjonariuszy będzie zapewniał całodobowy patrol interwencyjny.

Z początkiem kwietnia w Olsztynie zacznie funkcjonować ekopatrol. / Piotr Bułakowski / RMF FM

Utworzenie oddzielnego referatu do spraw zwierząt to m.in. odpowiedź na prośby organizacji zajmujących się ochroną zwierząt.

W Olsztynie do tej pory nie było takiego pogotowia, gdzie można zadzwonić i zgłosić, że jakieś zwierzę potrzebuje pomocy albo zagraża ludziom. Dzięki temu zamiast dwudziestu telefonów do różnych organizacji, teraz będzie można zadzwonić pod jeden - mówi Magda Orłowska, przewodnicząca olsztyńskiego zespołu ds. zwierząt.

W referacie do spraw zwierząt będzie pracować dziesięciu funkcjonariuszy. Ich radiowozy wyposażone są w specjalistyczny sprzęt. Mamy tutaj broń pneumatyczną do wystrzeliwania strzykawek ze środkami nasennymi, do tego różnego rodzaju chwytaki, pneumatyczną sieć, która pozwala podejść blisko i bezpiecznie obezwładnić zwierzę, do tego różne odłownie - mówi Jarosław Lipiński, komendant straży miejskiej w Olsztynie.

Do jakich interwencji najczęściej trzeba wysyłać strażników miejskich? To zależy od pory roku. Teraz mamy dużo zgłoszeń dotyczących ptaków czy gryzoni. Ale są też i większe drapieżniki, jak lisy. Teraz ze snu zimowego budzą się jenoty i borsuki, a one również przemieszczają się po naszym mieście. Ważne, że teraz będziemy mogli szybko reagować - dodaje komendant.

Ekopatrol rozpocznie działanie z początkiem kwietnia. Obecnie funkcjonariusze będą przechodzić szkolenia w obsłudze sprzętu.