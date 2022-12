​Sąd Okręgowy w Olsztynie umorzył postępowanie karne przeciwko byłemu policjantowi Adamowi Ch. oskarżonemu o nieuzasadnione użycie broni palnej podczas interwencji i nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka. Sąd podjął taką decyzję z uwagi na śmierć oskarżonego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sprawa dotyczyła tragicznego zdarzenia podczas policyjnej interwencji domowej w 2018 r. w Olsztynie. Patrol wezwała matka Rafała S., która zawiadomiła, że nadużywający alkoholu syn jest agresywny.

Mężczyzna przy próbie zatrzymania rzucał w funkcjonariuszy różnymi przedmiotami. Policjanci użyli wobec niego miotaczy gazu, ale nie odniosło to skutku.

W pewnym momencie Rafał S. wybił szybę w oknie mieszkania, wyskoczył na zewnątrz i zaczął uciekać. Policjant Adam Ch. sięgnął wtedy po służbowy pistolet i kazał mężczyźnie się zatrzymać. Kiedy to nie pomogło, oddał cztery strzały ostrzegawcze, a w trakcie pogoni strzelił trzykrotnie w kierunku uciekającego. Rany postrzałowe spowodowały, że Rafał S. zmarł w szpitalu.

W trakcie śledztwa okazało się, że matka wezwała policję, chociaż Rafał S. - zanim przyjechał patrol - nie zachowywał się w tym dniu agresywnie. Chciała umieścić syna w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień. Liczyła, że podczas interwencji zostanie zatrzymany i zwolniony dopiero po wytrzeźwieniu. Miało to ułatwić utrzymanie go w trzeźwości do czasu umieszczenia w ośrodku.

W pierwszym procesie olsztyński sąd rejonowy skazał byłego policjanta Adama Ch. na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Sąd uznał wówczas, że oskarżony przekroczył uprawnienia i nieumyślnie spowodował śmierć pokrzywdzonego.

Wyrok został uchylony

Stało się tak w wyniku apelacji oskarżycielki posiłkowej, tj. matki zastrzelonego mężczyzny. Sąd odwoławczy nakazał zbadanie, czy oskarżony nie powinien odpowiedzieć za umyślne pozbawienie życia pokrzywdzonego, tj. za zabójstwo.

Ponowny proces Adama Ch. rozpoczął się w styczniu przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu tego procesu przyznał się jedynie do nieuzasadnionego użycia broni i nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego. Złożył obszerne wyjaśnienia.

Przed sądem odbyły się też kolejne rozprawy i proces zmierzał do zakończenia. Ostatecznie sąd wydał jednak postanowienie o umorzeniu postępowania karnego w tej sprawie.

Sąd podjął taką decyzję z uwagi na śmierć oskarżonego Adama Ch., do której doszło w dniu 19 listopada 2022 r. - poinformował we wtorek rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak.