Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego w Bezledach udaremnili próbę przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar ukryto w specjalnie przerobionych elementach konstrukcyjnych autokaru. Kierowca autobusu przyznał się do winy. Usłyszał zarzut popełnienia wykroczenia skarbowego. Straty oszacowano na ponad 31 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego w Bezledach ujawnili próbę przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy. / Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie / Służba Celna

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej udaremnili próbę przemytu niemal 21 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Jak informują służby, podczas prześwietlania pojazdu skanerem RTG wykryto anomalie w obrębie dachu. Przypuszczenia potwierdził pies służbowy wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych.

Papierosy ukryte były w specjalnie przygotowanych skrytkach - podwójnych profilach metalowych dachu, zabezpieczonych elektromagnesem sterowanym z kabiny kierowcy.

Kierowca autobusu przyznał się do udziału w przemycie. Straty dla budżetu państwa oszacowano na ponad 31 tysięcy złotych.

Do zatrzymania doszło w środę, 15 października. Wówczas na kierunku wjazdowym do Polski do odprawy zgłosił się kierowca autobusu na polskich numerach rejestracyjnych. Jak informują służby, pojazd, w którym oprócz kierowcy podróżowało dwóch pasażerów skierowano do kontroli szczegółowej.

Akcja służby celnej. Udaremniono przemyt papierosów Służba Celna / Służba Celna

Ten widok zaniepokoił funkcjonariuszy

Skontrolowany pojazd został prześwietlony skanerem RTG.

"Operatorzy urządzenia zauważyli anomalia w obrębie dachu pojazdu. Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdził pies służbowy Lara Junior wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych" - przekazała st. asp. Marta Rosiak, oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Ustalono, że nielegalne papierosy zostały ukryte w specjalnie przystosowanych, podwójnych profilach metalowych biegnących wzdłuż dachu autobusu. Służby w opublikowanym komunikacie przekazały także, że "skrytki były zabezpieczone elektromagnesem sterowanym z kabiny kierowcy". Kolejne papierosy funkcjonariusze znaleźli w przerobionych bębnach hamulcowych trzeciej osi - otwory maskowano metalowymi dekielkami przykręconymi śrubami i uszczelnionymi masą techniczną.

Podjęto kolejne działania. Celem dostania się do skrytek, zdemontowano koła pojazdu.

Kierowca przyznał się do udziału w przemycie

W sumie funkcjonariusze ujawnili 20,9 tysięcy sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Jak przekazała st.asp. Marta Rosiak "kierowca autobusu przyznał się do udziału w przemycie papierosów". Mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia wykroczenia skarbowego. Straty z budżetu państwa oszacowano na kwotę ponad 31 tys. zł.

Zabezpieczono nielegalny towar, autokar, a także urządzenia służące do przemytu. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Dział Dochodzeniowo-Śledczy Warmińsko-Mazurskiego Urząd Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS).