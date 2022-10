12,3 tys. złotych - to cena wywoławcza za 5 ton ekogroszku, którą oferuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie. MPEC ponownie wystawia do sprzedaży odsiany węgiel z Kazachstanu. Wiadomo już, że to nie ostatnie takie licytacje.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock We wrześniu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki w Olsztynie poinformowało, że w związku z trudną sytuacją na rynku węgla przeznaczy na licytację 300 ton surowca. "To dobrej jakości węgiel" Zdecydowana większość tego odsianego do ekogroszku węgla została już sprzedana, ale jeszcze kilkadziesiąt ton można wylicytować na czwartkowych i piątkowych licytacjach. To dobrej jakości węgiel. Mamy informacje od pierwszych klientów, którzy kupili go na wcześniejszych licytacjach, że ma dużą kaloryczność - mówi wiceprezes MPEC w Olsztynie Lidia Warnel. Już wiadomo, że będą kolejne licytacje, ponieważ wciąż przedsiębiorstwo ma nadwyżkę węgla i może sobie pozwolić, aby odsiać kolejną partię. Kolejne licytacje mają odbyć się jeszcze w październiku. "Zainteresowanie licytacjami trochę spadło" Zainteresowanie licytacjami trochę spadło, ale podejrzewam, że to przez brak wiedzy, czy węgiel jeszcze jest. Prosimy śledzić naszą stronę, tam podajemy informacje o licytacjach - dodaje Warnel. W licytacji węgla może wziąć udział każdy - zarówno firma, jak i osoba prywatna. Konieczne jest założenie konta w specjalnym serwisie. Każdy może mieć tylko jedno takie konto, które najpierw musi być zweryfikowane. Licytować można pięciotonowe partie. Cena wywoławcza to 12,3 tysięcy złotych. Każde postąpienie w aukcji (czyli kwota, o jaką może zmienić się proponowana cena podczas licytacji) to 50 zł. Przychód pozyskany ze sprzedaży groszku MPEC przeznaczy na spłatę kredytów, które w czerwcu 2022 spółka zaciągnęła na zakup paliw niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej ilości ciepła naszym odbiorcom w sezonie grzewczym 2022/2023. Zobacz również: Olsztyński MPEC sprzedał 175 ton węgla o grubości groszku. Zapowiada kolejne aukcje

