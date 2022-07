Mieszkańcy Olsztyna zapłacą więcej za ciepło. Jak poinformowało Miejsce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, opłata od 1 sierpnia wzrośnie o 20 proc. To efekt podwyżek cen węgla na unijnym rynku i rosnących cen uprawnień do emisji CO2.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Spółka w komunikacie wyjaśniła, że wzrost cen węgla na unijnym rynku jest spowodowany wprowadzeniem embarga na jego dostawy z Rosji. Węgiel drożeje w tym roku w niespotykanym tempie, a ceny są rekordowe. W czerwcu br. średnia cena węgla wyniosła ponad 330 dolarów za tonę. Dla porównania, w 2021 roku było to ok. 50 dolarów za tonę.

Drugim czynnikiem jest wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Obecnie koszt jednej tony emisji to ok. 84 euro, a w analogicznym okresie rok temu stawki oscylowały w granicach 52 euro. Jeszcze taniej było w 2020 roku - 23 euro.

"Liczymy na zrozumienie sytuacji"

"Spółka MPEC od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości obniżać i optymalizować koszty prowadzonej działalności, w tym koszty środowiskowe" - podała firma.

"Szczególnym tego wyrazem jest realizowany obecnie proces głębokiej transformacji w obszarze wytwarzania ciepła, w którym udział wykorzystania węgla jako najbardziej emisyjnego paliwa zostanie już w 2023 roku zredukowany z 99 proc. do niespełna 40 proc." - wskazano w komunikacie.

"Liczymy na zrozumienie sytuacji i ponownie podkreślamy, iż celem naszego przedsiębiorstwa jest zapewnienie stabilnych, nieprzerwanych dostaw ciepła dla naszych klientów" - dodała spółka.