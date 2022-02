Silny wiatr uszkodził kulę wieńczącą wieżę olsztyńskiego ratusza. Plac przed urzędem został odgrodzony. Zamknięto też główne wejście do magistratu.

Wieża olsztyńskiego ratusza / Urząd Miasta Olsztyn / Materiały prasowe

Kula (wiatrownica), która wieńczy ratuszową wieżę znajduje się na wysokości 63 metrów. Przechodnie zauważyli, że jest przekrzywiona już w niedzielę. W poniedziałek przed południem plac przed ratuszem został odgrodzony, ponieważ według służb kula może upaść na chodnik.



Prosimy, by wchodzić do ratusza bocznym wejściem, nie przekraczać taśm odgradzających plac zagrożony upadkiem kuli - powiedziała rzecznik prasowa Urzędu Miasta Marta Bartoszewicz.



Do ratusza ma przyjechać strażacka ekipa ratownictwa wysokościowego, która spróbuje albo poprawić kulę, albo ją zdjąć.



Na przekrzywionej wiatrownicy znajduje się chorągiewka z datą - 1915 rok.



Silny wiatr przekrzywił także krzyż na wieży kościoła św. Józefa w dzielnicy Zatorze. Teren przy kościele został odgrodzony i zamówiono prywatną firmę, która ma naprawić uszkodzenie . Krzyż znajduje się na wysokości ok. 20 metrów.