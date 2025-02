Dziś ruszają konsultacje społeczne w sprawie powiększenia Olsztyna o 235 ha należących obecnie do sąsiedniej gminy Purda. Potrwają do 9 marca.

Pomnik Mikołaja Kopernika w Olsztynie / Marek Bazak / East News

Mieszkańcy Olsztyna będą mogli wyrazić swoje opinie ws. powiększenia miasta poprzez ankiety i wziąć udział w spotkaniu w ratuszu. Zmianie granic sprzeciwiają się samorządowcy z gminy Purda.



W ramach kampanii informacyjnej magistrat przygotował kilka tysięcy ulotek wyjaśniających powody planowanego poszerzenia granic Olsztyna. Te informacje zamieszczono również na stronie internetowej konsultacje.olsztyn.eu.

Będziemy starali się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, bo jest to ważny temat i chcemy ich zaprosić do dyskusji - powiedziała PAP zastępca dyrektora wydziału promocji i informacji urzędu miasta Aneta Szpaderska.

Zdaniem prezydenta miasta Roberta Szewczyka, zmiana granic Olsztyna jest konieczna ze względu na potrzeby rozwojowe. Jego zdaniem wszyscy na tym skorzystają, bo bez rozwoju Olsztyna nie byłoby rozwoju sąsiednich gmin i województwa.

Według planów, na części przyłączonego do Olsztyna obszaru miałoby powstać "miasteczko prawne", czyli nowe siedziby takich instytucji jak sąd i prokuratura, a docelowo również areszt śledczy, który funkcjonuje obecnie w ścisłym centrum.