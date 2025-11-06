Na mapie polskiej elektromobilności pojawił się nowy, przełomowy punkt. Przy trasie S7, na Miejscu Obsługi Podróżnych Olsztynek Południe, uruchomiono pierwszy w kraju hub do ładowania pojazdów elektrycznych sieci ORLEN Charge. To początek szeroko zakrojonego programu rozbudowy infrastruktury, który ma na celu ułatwienie podróżowania samochodami elektrycznymi na najważniejszych trasach w Polsce.

Nowoczesny hub umożliwia jednoczesne ładowanie aż ośmiu pojazdów, a zastosowany system dynamicznego podziału mocy pozwala na optymalne dostosowanie parametrów ładowania do indywidualnych potrzeb każdego auta. Dzięki temu, nawet przy pełnym obłożeniu, kierowcy mogą liczyć na szybkie i efektywne uzupełnienie energii - ładowanie do optymalnego poziomu trwa około 20 minut, czyli nawet trzykrotnie krócej niż dotychczas.

Zainstalowane ładowarki oferują moc od 200 kW przy pełnym obciążeniu do 400 kW na pojedynczym stanowisku. To oznacza, że nawet najbardziej wymagające samochody elektryczne dostępne na rynku będą mogły skorzystać z maksymalnego potencjału swoich baterii. Dynamiczny system automatycznie rozdziela energię pomiędzy ładowane pojazdy, co sprawia, że czas ładowania pozostaje krótki niezależnie od liczby korzystających z hubu aut.

Nowy hub ORLEN Charge działa przez całą dobę, a kierowcy mogą korzystać z intuicyjnych ekranów dotykowych oraz płatności zbliżeniowych. Dodatkowo, dzięki dedykowanej aplikacji, użytkownicy mają możliwość śledzenia postępu ładowania w czasie rzeczywistym, co jeszcze bardziej zwiększa komfort korzystania z usługi.

Kolejne huby w drodze

To dopiero początek wielkiej zmiany na polskich drogach. Do końca roku planowane jest otwarcie kolejnych kilkunastu hubów ładowania przy autostradach i drogach ekspresowych, m.in. w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Nowym Dworze Gdańskim oraz na MOP-ach Barnisław Północ, Barnisław Południe, Gruczno Zachód, Morzęcino Zachód, Brzegi i Szumowo. Docelowo, w perspektywie dwóch lat, sieć ma obejmować ponad 50 takich punktów, zlokalizowanych wzdłuż głównych tras przejazdowych w całym kraju.

Wszystkie nowe huby będą wyposażone w od sześciu do nawet dwunastu punktów ładowania, co pozwoli na obsługę dużej liczby pojazdów jednocześnie. Inwestycje te są częścią ogólnopolskiego programu rozbudowy infrastruktury elektromobilności, który ma na celu likwidację jednej z największych barier rozwoju tego segmentu rynku - długiego czasu ładowania baterii.

Rozwój sieci ORLEN Charge to także element szerszej strategii transformacji energetycznej i dążenia do zeroemisyjnego transportu. Inwestycje są realizowane w ramach projektu "Perun E-mobility", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF Transport AFIF. Obecnie sieć ORLEN Charge obejmuje już ponad 1,2 tysiąca punktów ładowania w całej Polsce, a jej dynamiczny rozwój obejmuje zarówno stacje własne, jak i te należące do Energi z Grupy ORLEN.