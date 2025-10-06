Troje obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy straży granicznej w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców. Jak informuje warmińsko-mazurska straż graniczna, zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

Granica polsko-ukraińska / Shutterstock

Do zatrzymań doszło na początku października. Funkcjonariusze z placówki straży granicznej w Braniewie, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, rozpracowali siatkę przestępczą, która od dłuższego czasu działała na terenie Polski.

W Gdyni zatrzymano małżeństwo z Ukrainy - 44-letniego mężczyznę i 42-letnią kobietę, którzy posiadali polskie karty pobytu. W trakcie przeszukania ich mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli znaczną ilość gotówki - ponad 22 tysiące złotych, około 4 tysięcy dolarów oraz 935 euro. Dodatkowo zabezpieczono telefony komórkowe, nośniki pamięci, karty płatnicze oraz konto kryptowalutowe, na którym znajdowały się środki o wartości ponad 6 tysięcy dolarów.

Równocześnie, tego samego dnia, funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Przemyślu 51-letnią Ukrainkę, która również była zamieszana w proceder nielegalnego przerzutu cudzoziemców przez polską granicę.

134 Białorusinów, 839 Ukraińców i 2 Gruzinów

Jak ustalili śledczy, członkowie grupy przestępczej wykorzystywali fikcyjne spółki rejestrowane na terenie Polski, aby ułatwić pobyt obcokrajowcom.

Właściciele lewych firm wnioskowali do urzędów o rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. W ten sposób doprowadzili do nielegalnego przekroczenia granicy przez 134 Białorusinów. Ułatwili pobyt na terytorium RP 839 obywatelom Ukrainy i dwóm Gruzinom - poinformowała mjr Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która organizowała nielegalne przekraczanie granicy państwowej przez cudzoziemców. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.