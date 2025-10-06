W Sztokholmie rozpoczyna się tydzień pełen emocji - już od poniedziałku ogłaszani będą laureaci Nagród Nobla w dziedzinach medycyny, fizyki, chemii, literatury oraz ekonomii. Tradycyjnie Pokojowa Nagroda Nobla zostanie przyznana w Oslo. Na zwycięzców czeka złoty medal, dyplom oraz 11 mln koron szwedzkich (ok. 1 mln euro). Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko naukowców, ale i opinii publicznej z całego świata, a transmisje z ceremonii dostępne będą online. Kto w tym roku dołączy do grona najwybitniejszych osobistości, których osiągnięcia "w największym stopniu przysłużyły się ludzkości"?

Nagroda Nobla/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny: już dzisiaj poznamy laureata

Tydzień Noblowski rozpoczyna się już dzisiaj w Sztokholmie. O godz. 11:30 poznamy nazwisko laureata w dziedzinie medycyny, które zostanie ogłoszone przez Instytut Karolinska. A jutro, we wtorek 7 października, Królewska Szwedzka Akademia Nauk wskaże noblistów z fizyki i dzień później - z chemii.

Z kolei Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek, 9 października. Ceremoniał przewiduje poinformowanie zebranych dziennikarzy o laureacie oraz podanie krótkiego poetyckiego uzasadnienia. Wówczas sekretarz Akademii Szwedzkiej w Sali Giełdy na starym mieście w Sztokholmie ogłosi nazwisko zwycięskiego pisarza, poety lub dramaturga. W ostatnich latach nagrodę przyznawano na przemian mężczyźnie lub kobiecie. Jeśli ta nieformalna zasada się utrzyma, w tym roku można spodziewać się noblisty.

W piątek 10 października uwaga świata przeniesie się do Oslo, gdzie poznamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Dotychczas wiadomo jedynie, że będzie to laureat spośród 338 kandydatur.

Ostatnią dziedziną jest ekonomia - tutaj zwycięzcę poznamy w poniedziałek 13 października. Ekonomiczny Nobel nie został wymieniony w testamencie fundatora, dlatego przyznawane od 1969 roku wyróżnienie formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. Jako jedyne finansowane jest z funduszy szwedzkiego banku centralnego, a nie jak pozostałe - z zasobów Fundacji Noblowskiej.

Dokumenty utajnione na 50 lat

Nominacje oraz dokumenty dotyczące wyboru laureatów pozostają tajne przez 50 lat. Sekretarze komitetów noblowskich starają się powiadomić zwycięzców telefonicznie tuż przed ogłoszeniem wyników, co bywa niełatwe, szczególnie gdy laureat przebywa w innej strefie czasowej.

W sztokholmskim Muzeum Nagrody Nobla już przygotowano scenę na transmisję na żywo, a specjalna ekspozycja prezentuje portrety wszystkich dotychczasowych noblistów - jest ich 1012. Podobizny poruszają się na szynach pod sufitem, umieszczone w losowej kolejności. Aby dwukrotnie zobaczyć zdjęcie wybranej przez siebie osoby, trzeba by czekać sześć godzin - przekazali organizatorzy.

Nagroda Nobla / Maciej Zieliński / PAP

Nagroda Nobla: prestiż, tradycja i niemal 1 mln euro

Nagroda Nobla to nie tylko złoty medal i dyplom. Każdy z laureatów otrzyma również 11 milionów koron szwedzkich, co stanowi równowartość ok. 1 miliona euro. To najwyższe naukowe i kulturalne wyróżnienie na świecie przyznawane jest zgodnie z testamentem Alfreda Nobla osobom, których dokonania "w największym stopniu przysłużyły się ludzkości".

W naukach ścisłych nagrody często dzielone są między dwóch lub trzech naukowców. W sumie do tej pory uhonorowano 1012 osób, a już wkrótce do tego grona dołączą kolejne nazwiska. Mimo upływu lat Nagroda Nobla nie traci na prestiżu, a wkład nagrodzonych w rozwój nauki, kultury i pokoju jest nie do przecenienia.