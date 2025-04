Sąd w Lubawie w trybie przyspieszonym skazał 37-latka na rok więzienia. Mężczyzna prowadził samochód mimo czterech zakazów. Został on zatrzymany przez policję, otrzymał piąty, pięcioletni zakaz, i będzie musiał zapłacić 5 tys. złotych.

W piątek oficer prasowa policji w Iławie Joanna Kwiatkowska poinformowała, że oprócz bezwzględnej kary więzienia, 37-latek będzie musiał zapłacić 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dodatkowo sąd nałożył kolejny, pięcioletni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.

W czwartek rano policjanci zauważyli znanego im z wcześniejszych interwencji 37-latka prowadzącego samochód. Wiedząc, że ma on zakaz kierowania, zatrzymali go do kontroli. Sprawdzając bazy danych okazało się, że mężczyzna ma cztery zakazy prowadzenia aut. Mężczyzna został zatrzymany i po południu stanął przed sądem - informowała Kwiatkowska.

Gdy wyrok się uprawomocni, mężczyzna trafi na rok do więzienia.

Jest to drugi taki przypadek w powiecie iławskim w ostatnim czasie. Przed miesiącem w trybie przyspieszonym na rok więzienia został skazany mężczyzna z dożywotnim zakazem kierowania pojazdami. Po uprawomocnieniu się wyroku zatrzymaliśmy tego człowieka i odsiaduje on karę roku więzienia - powiedziała Kwiatkowska.

W roku 2024 warmińsko-mazurscy policjanci zanotowali 793 przypadki zatrzymania kierowców z orzeczonymi zakazami prowadzenia pojazdów, którzy jednak wsiedli za kierownicę.

Oprac. Krzysztof Maj